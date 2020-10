Nous sommes une jeune compagnie de services,spécialisée dans le changement d'équipages (crew change) à bord des navires,l'approvisionnement en mer des navires (fourniture d'eau,de nourritures et autres),l'aide d'urgence au navire(évacuation sanitaires,débarquement de marins blessés,prises en charges médicale,assistance 24h/24),toutes opérations de transit(clearance airport & port).Nous sommes une compagnie de services en général ouverte à toutes propositions de partenariat et d'affaires et notre champ d'activité principalement au Benin,Cotonou port peut s'étendre à toute la sous-région ouest-africaine.

Nous étudierons toutes propositions.

Nos contacts:

AURELIEN HOUESSOU

00 229 9621 44 07



Mes compétences :

Ponctualité

précision