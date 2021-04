Aurélien MALGORN

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Juriste d'entreprise, 9 ans d'expérience, je suis à l’écoute du marché.



Je dispose d'une double compétence en Droit & Gestion et d'Administration des Entreprises, avec une spécialité en société coopérative et mutualiste.



Depuis 2010 j'occupe les fonctions de responsable administratif et juridique au sein d'Eurovent Certita Certification, société certifiant les performances de matériels de climatisation et de ventilation. Ce poste me permet de mettre à profit ma double compétence tout en exerçant mon sens de la communication dans un environnement international, les clients venant principalement d'EMEA, Asie et Amérique du Nord.



