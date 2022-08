Aurelien MARIE

Après une alternance en tant que salarié CEA (Commissariat à l'énergie atomique) dans le centre de recherche en physique nucléaire le GANIL (Grand accélérateur d'Ion Lourd) à Caen et une première expérience la société de services informatiques AIRRIA Basse-Normandie, je suis actuellement technicien d'exploitation informatique au sein du CHPC (Centre Hospitalier Public du Cotentin), organisation née de la fusion des CH de Cherbourg et Valognes.



Je cherche a évoluer dans les métiers d'exploitation informatique et d'administration système et réseaux.



Je suis mobile sur la région base-Normandie et ces départements voisins.



Mes compétences :

Administration Windows

Administration Linux

Administration réseaux

Gestion de projet

Gestion d'incident informatique

Scripting linux

Scripting Windows

Supervisions de réseaux informatiques

Inventaire de parc informatique

Sharepoint

Sécurité informatique

Audit

Assistance utilisateurs

Développement web

Joomla

Wordpress

Shadow Protect

PfSense

Gestion de parc informatique

Acronis

Active Directory