Aurélien MICHARD

Passionné par le métier de l'immobilier et de toutes les technologies s'y rapportant, j'ai dés les années 2000, été formé à l'école Guy Hoquet France. J'ai travaillé 3 années dans une agence sur Montluçon. Mon métier changeant et ne souhaitant plus travaillé dans une franchise et dans le volume; je décide en 2003, de reprendre un cabinet local. J'ai développé mon activité pendant 3 ans et en 2006, j'ai crée ma société "Courtais Immobilier", avec 2 agences en Allier et Vendée, mais en 2020, j'ai fait le choix de ne plus travailler ainsi. Au fil de mes rencontres (salons immobiliers, fournisseurs), je me suis aperçu que mon métier avait changé et mes clients aussi. Par conséquent, je fais le pari d'être de nouveau un agent immobilier et plus un "patron"! Le contact avec mes clients me manquait, le conseil, le suivi, tous ce qui représente mon métier et qui malheureusement est trop souvent oublié! Je souhaite être plus présent et ne plus être qu'un simple agent immobilier qui ouvre des portes. Mon métier est passionnant et apporte des nouveautés à chaque moment (Application, internet, conciergerie, diagnostics, travaux, courtiers

financement, expertise immobilière)...Je souhaite apporter un service à la carte et le plus complet possible. STOP au volume, à la quantité, VIVE le cas par cas, la qualité.



Mes compétences :

Commerce, communication, gestion, comptabilité