Aurelien PENNECOT

Je répare tous types de répliques d' Airsoft !



Joueur d’Airsoft depuis 14 ans, j’effectuais dès le début ma propre maintenance. Puis

au fil des années j’ai fait de très nombreuses réparations et customisations de répliques d’autres

joueurs. Au vue de mon expérience grandissante, et de la demande croissante, j’ai décidé d’ouvrir

en 2011 mon entreprise de SAV et de vente de matériel d’Airsoft, dans le JURA 39 à Dole. J’ai ensuite dû cesser cette activité du fait de la conjoncture économique.



Par la suite, j'ai travaillé 2 ans au seins de l'entreprise Airsoft-Entrepot.fr en tant que Technicien responsable de l'atelier et du SAV. J'y ai aussi bien géré les relations avec la clientèle, que les réparation/sav ou l'étude et l'élaboration de nouveaux produits.



Tout cela m’a apporté une bonne connaissance des relations clients et fournisseurs ainsi qu’une approche du marché local, national et international.

Ma connaissance approfondie des accessoires et des pièces internes disponibles sur le marché ainsi que leur utilisation me permet de simplement réparer, ou de faire des customisations internes poussées, sur la très grande majorité des répliques AEG du marché, jusqu’à une cadence de tir de 53 billes par secondes en Single Sector Gear.

Je répare également les Sniper, les AEP, les GBB, les GBBR, les Grenades ainsi que les accessoires.

Étant passionné par la mécanique de précision, j’ai toujours su démonter, comprendre et remonter des assemblages complexes.



Fort de cette expérience, dynamique et motivé, j'ai pu intégrer les équipes de Airsoft-Entrepot.fr durant deux ans, puis plus récemment celle de Destockage-Games.com !