Aurore CERMOLACCE

Forte d'un parcours de presque 10 ans dans le domaine des Ressources Humaines, du support et de l’accompagnement, je suis une personne joviale, rigoureuse, créative et impliquée.



J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans des contextes très divers (cabinet RH, cabinet conseil, entreprises et association) et cela dans différents secteurs d'activité (banque, insertion, informatique, paramédical, services aux entreprises, formation professionnelle, …). Toutes ces expériences ont été riches humainement et m'ont dotée de bonnes capacités d'adaptation et d'analyse. J'ai également suivi une formation au sein de l'Institut Régional d'Administration de Lyon m'apportant une vision et une compréhension de la sphère publique.



Je suis à l'écoute d'opportunités dans le Nord Est de la région lyonnaise, les Dombes et Bourg en Bresse. Je disponible rapidement et véhiculée. N'hésitez pas à me contacter pour échanger!



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Recrutement

Accompagnement

Administratif

Gestion des ressources humaines

Sourcing

Formation

Management

Coaching

Paie

Outils Informatiques: Pack Office, Internet, Parco