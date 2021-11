Aurore CLAIR

C’est en 2007, au sein d’une agence email marketing, que je découvre le monde du web.



Désireuse d’en apprendre davantage sur les différents leviers webmarketing - mais côté “annonceur” cette fois - je monte à Paris en 2008 pour y approfondir mes compétences en marketing & communication online.



En 2010, forte de ces nouvelles expériences, je regagne l’agence email marketing de mes débuts pour m’engager dans un projet d’envergure pour l’entreprise : faire évoluer la solution de routage emailing & SMS wewmanager en plateforme Digital Marketing & CRM, au périmètre fonctionnel beaucoup plus étendu.



2014, l'année du changement : je m'installe dans le Finistère et découvre les spécificités de l'e-tourisme en participant à la création d’une nouvelle chaîne hôtelière où le digital tient une place de choix, NOMAD Hotels.



L'année 2016 sera certainement, elle aussi, riche en aventures grâce à vous tous, collaborateurs et partenaires d'hier, d'aujourd'hui... et de demain !



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Marketing

Webmarketing

Web

GRC

E-business

Online