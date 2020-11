Aurore LOISY

Je suis mécanicienne des fluides de formation, avec un attrait particulier pour la matière vivante (fluides actifs) et les écoulements diphasiques (bulles, gouttes, surfaces libres), qu'ils soient laminaires ou turbulents. Mes outils de prédilection sont la simulation numérique directe et l'analyse asymptotique. Je parle plusieurs langues dont C++, Bash, Matlab, R, et anglais.



Quelques mots-clés qui couvrent mes différentes thématiques de recherche : matière molle active, bulles et gouttes, surface libre, particule en écoulement turbulent, modélisation multi-échelle, mécanique des fluides numérique, théorie de la lubrification.



Mon profil académique :

https://scholar.google.com/citations?user=fS0fHUYAAAAJ&hl=fr

https://orcid.org/0000-0002-8089-8636



Mes compétences :

Diphasique

FORTRAN

Linux

Matlab

Mécanique

Mécanique des fluides

Méthodes numériques

Modélisation

Simulink

Star ccm+

Transferts Thermiques

Turbulence

R

C++

LaTeX

Python

Informatique scientifique

Rédaction scientifique

Calcul scientifique

Dynamique des fluides

Bash

Modélisation numérique

Simulation numérique

Shell

GNU/Linux