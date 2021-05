Aurore MAROUSSIE

Je suis tres heureuse de vous accompagner sur le chemin du bien être.



Je propose un accompagnement avec l'énergie du Reiki.

Le Reiki fait parti des médecines alternatives permettant une transmission dénergie pouvant réguler un certain nombre de problématiques.



Médium, je vous propose des guidances. En toute bienveillance, je vous transmets des informations pour vous aider à éclaircir un point, renforcer un choix, permettant de prendre une décision.



Je me suis formée à l'Institut de Formation à la Sophrologie et je suis membre de la Chambre Syndicale de Sophrologie.

Je propose un accompagnement entièrement personnalisé qui intègre la dimension physique, mentale, et émotionnelle.



Consultations sur rendez-vous:

Séance en cabinet (Centre de bien être du château à Lagord)

Séance à domicile.

Séance en entreprise et collectivités



Pour plus d'informations www.rensessence.com, ou m'envoyer un message.



Belle énergie, merci de votre confiance