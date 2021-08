Aurore PASCAL

Crée en 2008, ManWork est une Agence de Travail Temporaire et un Cabinet de Recrutement spécialisé dans la délégation de personnel technique en Bureau d’Études et en Encadrement de Chantier.



Acteur incontournable, alternative à taille humaine des multinationales du travail temporaire, l'esprit ManWork se distingue par son dynamisme, son service sur mesure et sa flexibilité incomparable. Une approche pro-active, personnelle et conviviale particulièrement appréciées des entrepreneurs et des intérimaires.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access