Aurore RICOUS

Designer graphique et directrice artistique, spécialisée en identité visuelle (logotype, supports print, digitaux et lieux). Jaccompagne les sociétés de tous secteurs dactivités dans la valorisation de leur image, dans le développement de leurs produits et services.

Simultanément conceptrice graphique et maître d'œuvre, je vous offre un large éventail de perspective en termes :

de conseil et d'accompagnement,

de solution globale de conception (mise en place d'une équipe adaptée aux besoins de vos projets),

de suivi de projet complet (de l'étude avant projet à la livraison de vos outils de communication).



Reconnue pour ma maîtrise de la chaîne graphique associée à un travail créatif soigné, je privilégie les rencontres professionnelles et les échanges. Mon engagement professionnel est animé par le souhait de collaborer dans le respect et le long terme. Mon objectif : instaurer un contact privilégié de part une implication sincère dans les projets, une proximité et une écoute permanente.



Parce que bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner, nhésitez pas à me rencontrer !



Aurore

contact@arnia.fr

www.arnia.fr



Mes compétences :

Identité Visuelle

Edition

Print & web

Packaging