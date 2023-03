Axel COGNET

Technicien énergétique et automaticien, je suis aujourd’hui disponible pour de nouvelles opportunités professionnelles.



Grand amateur du travail concret, technique et exigeant j’ai fait le choix d’articuler mes études et mon début de vie professionnelle autour de ces principes.



Ainsi j’ai, dans un premier temps, suivi une formation BEP électrotechnique puis j’ai passé un BAC Professionnel en froid et climatisation afin d’acquérir un maximum de connaissances techniques tout en restant proche des besoins des entreprises.



J’ai ensuite décidé d’approfondir mes connaissances en énergétiques en passant un BTS en fluide, énergie et environnement. Cette formation m’a notamment permis d’étudier de nouvelles technologies telles que la géothermie, l’énergie éolienne, photovoltaïque ou encore les différentes méthodes de traitement d’air. Mais également de me familiariser avec plusieurs logiciels informatiques tel que INTOUCH (supervision), AUTOCAD (schématisation).



A la suite de mon BTS, j’ai intégré une licence d’automatisme industrielle au cours de laquelle j’ai pu optimiser mes compétences théoriques tout en apprenant à créer une supervision complète et les programmes informatiques associés.



Toutes ces formations ont été ponctuées par de nombreux mois de stage qui m’ont permis d’adapter mes connaissances théorique au monde de l’entreprise tout en montrant mon sérieux ainsi que mon sens de l’organisation et du travail en équipe.



Fort de ces expériences, je souhaite maintenant intégrer le monde professionnel et ainsi pouvoir utiliser mes compétences, mon sérieux et mon amour du travail bien fait au sein d’une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Automatisme

Chauffage

Climatisation

Electricité

Energétique

Environnement

Froid et climatisation

Traitement d'air