Jeune diplômée animée par une ambitieuse détermination et utilisant mon expérience en sciences naturelles et de laboratoire, je me voue à une carrière dans la filière scientifique. Motivée à en apprendre davantage grâce à de nouvelles expériences, je suis prête à utiliser toutes mes connaissances acquises lors de ma formation, aussi variées qu'elles soient, pour entrer dans le vie active.