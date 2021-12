Building value, transforming and innovating is deeply in my DNA.





Mes compétences :

systèmes embarqués

Arduino

Android Development

Eclipse

NetBeans

GNU/Linux

C#

C++

Microsoft .NET

C

Java

Java EE

Kanban

Symfony2

Windows mobile

Agile Scrum

PHP 5

Ionic

AngularJS

Git

JavaScript

MySQL

PL/SQL

CSS 3

HTML 5

PhoneGap

Oracle

UML

Bower

Test unitaire

Karma