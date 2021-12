Aymen EL AZHARI

Je suis un jeune diplômé Ingénieur d'Etat en Génie Électrique option Automatique et Informatique industrielle de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM-promotion 2008), motivé, autonome, rigoureux et ayant un fort esprit d'analyse et de synthèse. Mon sens de responsabilité, mes capacités relationnelles et ma motivation à occuper une fonction polyvalente me qualifie a occuper un poste au sein d'un grand organisme .

Sachant que j’ai eu une expérience considérable dans le secteur automobile où j'ai pu développer mes compétences techniques, relationnelles et communicatives.

je souhaite tracer ma carriére et présenter mes compétences pour le profit d'une grande structure de préférence dans le domaine industrielle.

contact: elazhariaymen@gmail.com



Mes compétences :

Qualité

Production

Management

Lean IT

Ingénierie

Gestion de projet

Automobile

Amélioration continue