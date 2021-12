Aymeric HENRY

Je suis un cadre avec une carrière professionnelle développée dans différents rôles et entreprises au service de l'industrie du voyage d'affaires et de loisirs dans les régions d'Amérique latine et d'Europe comptant plus de 15 ans d'expérience, plus précisément dans la gestion de comptes stratégiques dans l'industrie des programmes de voyages les 5 dernières années, étant centré sur le client, la partie commerciale et axé sur les résultats.

Mes compétences et expériences les plus importantes incluent le développement commercial, la planification et la prise de décision stratégique, le conseil, les services à la clientèle, l'orientation client, la gestion de programmes, l'analyse de données, les affaires internationales, les audits de sécurité et d'administration, les enquêtes et l'analyse de l'information, polyglote et les compétences interpersonnelles.

Je me considère comme un professionnel très engagé, passionné et digne de confiance avec l'objectif d'atteindre une grande satisfaction de la clientèle.

Je suis titulaire d'un Master Tourisme de l'université Toulouse Paul Sabatier III ; par ailleurs, je suis titulaire d'une Licence en Gestion et Management des entreprises de l'université Victor Segalen II de Bordeaux avec une spécialité en Sport.