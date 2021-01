Aymeric NAVE

Consultant chez ASI 360 avec plus de 15 ans d'expérience en sociétés de services, mon offre de services est la suivante :



Coaching agile

- Elaboration, animation et restitution d’ateliers collaboratifs

- Management visuel et approche Lean pour améliorer la productivité et l’engouement des collaborateurs

- Coaching agile : certifié Professional Scrum Master (PSM I)



Pilotage de projet

- Cadrage de projet, gestion des exigences, estimation des coûts, planification, gestion des risques et des problèmes, qualité, gestion des modifications, animation de l’équipe, communication, animation des comités projets et comités de pilotage

- Gestion des demandes en mode TMA : priorisation des demandes, gestion des ressources



Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

- Collecte des besoins métier, animation d’ateliers

- Modélisation de processus avec BPMN

- Analyse et rédaction d’expression des besoins utilisateurs, études de faisabilité, spécifications



Diagnostic et amélioration des processus de la fonction informatique

- Analyse et amélioration des processus de gestion de projet : référentiel CMMI-DEV

- Accompagnement au déploiement des nouvelles pratiques : formation, coaching





Mon expérience variée chez des clients de référence me permet aujourd'hui d'adresser aussi bien des missions d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage que des missions d'assistance à Maîtrise d'Oeuvre.



Mes compétences :

SCRUM

Gestion de projet

AMOE

AMOA

Conseil

Facilitation / Animation de réunion

Agilité

Animation d'ateliers collaboratifs

Modélisation de processus