Bonjour je suis Aymery Saint-Loup... Je sors tout juste d'un poste d'ingénieur en charge de l'amélioration de l'organisation de crise à EDF Golfech. J étais aussi d'astreinte communication à la centrale en cas de situation d'urgence... Mais je suis aussi passionné par le snowboard, la plongée, la photographie et les drones, le volley ball en joueur et en entraîneur et par la danse en couple. Professionnellement je viens de basculer dans un poste de Responsable communication, formation, RH, animateur reseau Managers Process, appuis formation et communication à la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire. Mon LinkedIn en parlera mieux que moi. Un de mes objectifs à court terme est de reprendre les conférences et interventions auprès des étudiants des écoles de l'ile de France, dans les domaines techniques du nucléaire, de la gestion de crise, de la communication et de la gestion du stress.



