Ayoub AASRI

Technicien chez Binarios-IT.



Missions principales :



Optimiser le réseau de l'entreprise en installant ou améliorant certains éléments du réseau, matériels ou logiciels.

Améliorer les performances des réseaux en intégrant de nouvelles applications.

Etre l'interface entre l'équipe projet et les prestataires externes lors de la mise en place de réseaux.

Installer les procédures de sécurité.

Gérer les droits d'accès au réseau pour les machines et pour les utilisateurs

Superviser l'installation des équipements et des logiciels d'administration de réseaux.

Produire et mettre à jour la documentation

Définir les sauvegardes nécessaires pour le maintien de la sécurité des données qui circulent dans le réseau de l'entreprise.

Gérer le budget d'exploitation des réseaux.

Mettre en place les tableaux de bord de suivi des performances et de qualité du réseau.

Définir le plan pour réagir lors de défaillance du réseau.

Assurer un audit des réseaux en cas de dysfonctionnement et trouver les solutions adéquates.

Effectuer une veille technologique afin d'être à jour des évolutions nécessaires à l'optimisation du réseau.

Prévoir les investissements relatifs aux réseaux afin de garantir la fiabilité, la sécurité et les performances des équipements.



Compétences techniques:



Maîtrise de l'architecture du système d'informations de l'entreprise

Maîtrise des outils d'administration des réseaux et systèmes

Bonne maîtrise de la gestion des systèmes d'exploitation, serveurs de messagerie

Bonne connaissance des protocoles réseaux et de télécommunication : TCP/IP, Ethernet, LAN, WAN,

Bonne connaissance des technologies télécoms et internet : DNS, SSH, FTP, HTTP(S), NTP, SNMP

Connaissance des bases de données : SQL Server, Oracle

Très bonne connaissance des différents systèmes d'exploitation, principalement Windows et Unix

Connaissance des normes et procédures de sécurité et des outils et technologies qui s'y rapportent

Connaissance des principaux prestataires du marché : constructeurs et éditeurs

Maîtrise de Langlais technique