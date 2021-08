Ayoub BEN EL FADIL

Ingénieur d’Études et Développement JAVA/JEE.

Polyvalent par la nature de ma formation, la persévérance et la volonté sont mes principaux traits de caractères.

Je souhaite être actif dans ma société et par rapport à mon environnement, atteindre mes objectifs dans les meilleurs délais et surtout créer un environnement social agréable.



Mes compétences :

Java EE

JavaServer Framework

Struts

Hibernate

Spring Framework

GWT

Hybris

Android

Web services

JPA

PHP 5

JavaScript

Oracle

Merise

Conception UML

XML

XSLT

XSD

DTD

Parseur XML

GXT

XML-Query

Moodle

Claroline

Dokeos

Chamilo

Wordpress

Drupal

Joomla

Data mining

Infographie

Ergonomie Des IHM

Référencement

Maintenance informatique

Audit et Assurance Qualité

AJAX

JQuery

Recherche Opérationnelle