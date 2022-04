Ayoub SAHIH

étudiant en Master 2 carrière des secteurs banques, assurances et gestion patrimoniale à l’IAE de perpignan, je recherche actuellement une offre de stage d'une durée de 4 à 6 mois. Je suis disponible à partir du mois d’avril.

Au fil des années, j'ai eu des expériences en banques et assurances J'aimerais occuper un poste en domaine bancaire car j'ai envie de mettre en avant mes compétences à la fois techniques mais également fonctionnelles. Si vous êtes en expansion, que vous souhaitez agrandir votre équipe et que vous êtes à la recherche d'une personne dynamique, autonome, réfléchie, créative, curieuse et polyvalente, dotée d'un bon relationnel et une forte capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu'un sens du service et de l’organisation. N'hésitez pas !



je serais ouvert à toute proposition de votre part dans des différents postes.

Le plus important pour moi étant :



♦ Une banque ou une compagnie d'assurance dynamique et inspirante

♦ Des missions diversifiées et professionnalisantes

♦ La découverte de nouvelles pratiques, stratégies

Si vous êtes intéressés par mon profil et mes compétences, n'hésitez pas à me contacter :

✆ 07 55 99 90 33,

✉ sahih-ayoub@live.fr



Merci à tous