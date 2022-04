Ayrton LINTZ

Technicien Supérieur dans le domaine de la Conception et de la Production Industriel depuis l'année 2016.



Caractéristiques principales: Actif, proactif, volontaire, observateur, curieux et motivé.



Actuellement en licence Professionnelle BeCoMe (Bureau d'études et Conception Mécanique) en alternance au sein de l'entreprise Michelin.



Mes compétences :

AutoCAD

SolidWorks

Autodesk inventor

Microsoft Office

Logiciel R.M.S

Conception de produit

licence EXPERIENCE

