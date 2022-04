Ayyoub REMLI

Le management de l'énergie ou plus exactement la gestion de l'énergie est devenu un véritable enjeu dans le milieu industriel.



Les coûts des énergies sont en augmentation continue, c'est pour cette raison qu'il faut mieux optimiser ses consommations énergétiques pour être plus compétitif, plus efficace, de répondre aux obligations financières et réglementaires ainsi qu'aux contraintes environnementales.

Il existe toujours des pistes d'optimisations, vous pouvez économiser sur un poste mineur aussi bien qu'un gros poste de votre activité.



C'est dans ce but, ma formation Ingénieur efficacité énergétique en Master 2 Gestion de l'énergie, m'a permis d'acquérir les bases théoriques et les méthodologies pratiques à mettre en place afin de réaliser un diagnostic d'efficacité énergétique.



J'ai eu l'occasion de mettre mes compétences au service de Blount ensuite GreenYellow, où l’exigence est d'atteindre une cible d'économie d'énergie suite aux travaux d'amélioration énergétique, et savoir la maintenir pendant la durée de l'engagement énergétique dans le cadre du CPE, ceci passe par en amont par des audits énergétiques qui permettent de définir des plans d'actions à mettre en oeuvre, ainsi qu'un suivi énergétique des sites audités pendant la durée du contrat.



Répondre à la fois aux besoins de l'entreprise et des clients finaux, fait partie intégrante de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Électronique

Électricité

Mécatronique

Mécanique générale

Système embarqué

Automatismes industriels

Solidworks

Servomechanisms

OrCAD

Microsoft Office

Production planning

LabVIEW

Matlab

COMSOL

ANSYS

Homer

Economie d'énergie

Gestion de projet

PVsyst

Système de management de l'énergie ISO 50001

Efficacité énergétique

Audit

Capital Expenditures

Feasibility Studies

Sales Assistance

Continuous Improvement

Microsoft Project