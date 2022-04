Az-Eddine KOUARI

= > Plus de 5 ans d'expérience dans la direction et refonte de call center et pilotage de projets service clients en Angleterre et en France.



= > Plusieurs années de Direction Générale de filiale call center.



- Management de centres de contacts jusqu'à 250 positions

- Gestion du P&L

- Initier et Conduire le Changement (équipes, structures, process, outils, culture, ...)

- Plan de réorganisation et délocalisation

- Pilotage des relations sociales

- Négociation avec partenaires sociaux (NAO, Intéressement, 35 heures, ....)

- CRM : mise en place VOCALCOM couplé à VoIP.

- Business Developpement

- Manager par l'enthousisasme : donner du sens pour convaincre et entrainer



Mes compétences :

Bonnes connaissances des techniques de gestion de

Capacité à travailler en toute autonomie

Maîtrise les outils bureautiques (Word - Excel -

Management

Organisation des conférences ou points presse

Communication

Sens de l'analyse et de la synthése