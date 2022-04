I am industrial engineer graduate from ENSA FES and I am looking for my first job.

I am especially interested by : Production, Quality, Health and Security management, and I am available for any others suggestions



Mes compétences :

Automatique et automatisme

Gestion de la production et de la qualité

Logistique et transport

Management entreprenarial

Management et outils de la maintenance

Management de projet et recherche opérationnel