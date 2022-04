Azarnia SOHEYL

Ingénieur LEAN 6 Sigma en amélioration continue, process et production.

• Certifié Lean Green Belt.

• 5 ans d'expérience en LEAN manufacturing.

• 10 ans d’expérience en prestations au technocentre RENAULT.

• Connaissance de l’univers usine automobile.

• Niveau de langue anglais courant, certifié par test de langue BULATS.

• Diplômé de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard en Ingénierie et Management des Systèmes Industriels spécialisé en Qualité et Performances Industriels.

• Projet de Fin d’Etude fait chez Messier-Bugatti-Dowty sur l’implantation dans l’esprit LEAN d’un atelier de production de pièce hydraulique de précision pour l’aéronautique.

• Compétences en excellence opérationnelle : LEAN, 6Sigma, Amélioration continue, TPM, SPC, Management de la qualité, niveau Green Belt.



Je suis mobile sur la région de la Nièvre et Lyon.

Téléphone : 06 63 73 62 84

Courriel : soheyl.azarnia@gmail.com



Mes compétences :

Six Sigma

Minitab

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

CATIA