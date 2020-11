Azedine KARROUZ

AFRICA Business Solutions - Initiative For Africa -



Quels sont les avantages de notre réseau ?

5 bonnes raisons d'intégrer notre réseau d’affaires.





1. Rompez l’isolement

Pour créer, innover, se développer, un entrepreneur ne peut rester seul. En proposant un espace de rencontres et d'échanges, le premier effet du réseau est de rompre l'isolement du chef d'entreprise, et d’accroître son cercle relationnel.



2. Accélérez la notoriété de votre entreprise

Entrer dans un réseau, c'est s'assurer de faire connaitre son entreprise, et d'en renforcer la crédibilité.



3. Confrontez vos expériences et vos idées



L'échange d'expériences et de bonnes pratiques est un des atouts du mode opératoire des réseaux. Les membres sont en général solidaires et n'hésitent pas à échanger conseils et savoir-faire.



4. Bénéficiez de conseils d’expert et de chefs d’entreprises expérimentés

Le réseau est une formidable source d'informations sur le marché, la concurrence et les évolutions du métier. Intégrer un réseau professionnel va également permettre au jeune créateur d'entreprise d'échanger avec d'autres dirigeants sur ses problématiques et expériences, amenant au final à des prises de décisions stratégiques et opérationnelles plus rapides.



5. Identifiez de nouvelles opportunités de business

Appartenir à un réseau peut permettre aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et de créer des opportunités d'affaires. En générant des synergies, en mutualisant leur savoir-faire, les entreprises d'un même réseau vont pouvoir répondre, ensemble, à un marché sur lequel elles n'auraient pas forcément eu, individuellement, les compétences ou les ressources humaines nécessaires. Ainsi, en se regroupant en réseaux, les dirigeants s'inscrivent dans une dynamique positive et offrent à leur entreprise une capacité de développement plus importante que si elle était isolée.



Mes compétences :

Licensing