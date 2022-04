Azenn LE DISTRIBUTEUR AGILE

Azenn délivre depuis 40 ans aux installateurs et intégrateurs des produits basse tension et solutions VDI adaptées à leurs besoins et innovants.

Réseaux LAN, Datacenters, Vidéoprotection et sécurité, Télécom, solutions Wi-Fi, déploiement FTTH... grâce à notre expertise et nos différents corps de métiers, nous proposons à nos clients une offre toujours plus vaste et adaptée : du standard au hors standard.

Pour nous contacter : 0 806 800 021



Mes compétences :

Fibre optique

Wi-Fi

Réseau

Réseau local

Câblage

Electricité

Sécurité

Informatique

Datacenter

Télécommunications