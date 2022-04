Technicien ferroviaire ,agrée par GEISMAR COLMAR,(leader mondiaux dans la conception et la commercialisation de matériel de pose et d´entretient des voie ferre et des caténaires depuis 1924), au sein COLAS RAIL



Mes compétences :

Gestion de projet

Autocad

Informatique

Qualité

Management

Maintenance

Aéronautique

Ingénierie