Aziz DARDOURI

Je suis admissible à l’EI-CESI de Pau et Paris Nanterre (Ecole d’ingénieurs de la CESI) dès la rentrée prochaine en cycle d’ingénieurs en Génie Industriel, je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée 2015, à partir du mois de Septembre pour une durée de 3 ans dans les spécialités suivantes:



-Management de la production et de la chaîne logistique.

-Conduite d’affaires.

-Innovation & développement technologique.

-Qualité et Amélioration continue.

-Lean Manufacturing.

-Méthodes& Industrialisation.



Cette formation se déroulera en alternance entre les cours théoriques au centre de formation et la pratique au sein d’une entreprise car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière.



Je suis motivé pour réaliser les objectifs attendus, mener à bien les missions en question, acquérir ainsi une expertise dans le domaine industriel et je mettrai tout en œuvre afin de réaliser les missions complémentaires du poste qui suivront l’avancée. A savoir :



-Saisir et assimiler les enjeux et la stratégie de l’entreprise.

-Analyser et rechercher les solutions à un problème relevant du génie industriel.

-Conduire un projet d’innovation, de conception d’industrialisation ou d’amélioration au sein d'une Unité de Production.

-Etre capable de mettre en œuvre mon expertise en génie industriel au sein de l’entreprise.

-Organiser et manager le travail.

-Conduire une activité et rester en veille pour développer des compétences techniques et comportementales dans le domaine de production.