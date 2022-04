Aziz EL HARRATI

Je suis elharrati aziz , j ai 29 ans je suis chargé de poste chef d équipe et metteur au point chez GMD



Mes compétences :

Soudage (MIG, MAG/ TIG, Arc)

• Conduite de ponts roulants et chariots élévateur

• Métrologie dimensionnelle et géométrique

• Usinage sur les machines conventionnelles de fab

• Ajustage (affutage des outilles , utilisation de

• Dessin sur logiciel solidworks et autocad

• Suivi des chantiers, commandes et livraisons

• Capacité à prendre des décisions d’urgences

• Capacités d’analyse de problèmes

• Gestion d’équipe

• Capacité de former des nouvelles embauches

• Sens des responsabilités et de l’organisation

• Autonomie –initiative-rigueur polyvalent