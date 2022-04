Bonjour,



Je me présente, Aziz KADDANI, Ingénieur d'état en réseaux et télécoms, lauréat de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda (ENSA), promotion 2012. Depuis le temps, je poursuis mes études doctorales en recherche et développement au centre des études doctorales 2TI (Télécoms et Technologies de l'Information) à l'Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) à Rabat. Je travaille sur la protection des infrastructures d’information critiques en terme de contrôle d'accès (voir mes publications ci dessous). Actuellement, je travaille au sein du Ministère de la Justice et des Libertés sur un projet de la téléphonie sur IP.

Ouvert à toute éventuelle collaboration que se soit en recherche et développement ou en Ingénierie.



Au plaisir :)



Mes compétences :

MySQL

MPLS

RTCP

GSM

Cisco CCNA

JAVA / J2EE

RNIS

Linux

Fibre optique

PDH/SDH

Windows server 2003

VMWare

Voix sur IP

Télécommunications

Réseau

Sécurité informatique

Cisco CCNP

Téléphonie sur IP