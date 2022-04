Aziz LAWANI

De formation initiale en systèmes de télécommunications et réseaux informatiques, j'ai un cursus complémentaire en management de l'innovation et de la technologie. Cette double compétence est un avantage dans mes activités: conduite de projet, conception fonctionnelle, gestion de configuration, recette fonctionnelle, gestion TRA/TMA, suivi de production, gestion d'incidents, pilotage méthodes et métriques.



Mes compétences :

VoIP

IT

Systèmes d'informations

Architecture fonctionnelle

Recette et validation fonctionnelle