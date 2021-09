Aziz MENNANE

Ass Ar (snc) Atelier d’Architecture, d’Urbanisme et de Design et le fruit d’une collaboration de deux architectes « ESSADANI RACHID ET MENNANE AZIZ », dont la complémentarité des visions s’appuie sur l’obsession et la recherche de la perfection, le souci du détail et de la maîtrise d’œuvre. Un pôle d’excellence qui impriment une identité et confèrent une singularité à chaque projet qui lui est confié. La dialectique entre « Art » et « Construction », fondement de l’Atelier Ass Ar, implique une synthèse d’invention et de rigueur, de liberté et de performance, Ethique & environnement : Développement durable et respect de l’environnement s’imposent aujourd’hui comme une évidence. L’Atelier Ass Ar, est impliqué dans cette démarche depuis de nombreuses années. L’Atelier Ass Ar, est aujourd’hui chargé de plusieurs projets d’envergure tels la nouvelle ville verte Chrafate au nord du royaume ainsi que plusieurs projets de plates formes industrielles écologiques . Ces projets phares révèlent la philosophie avec laquelle l’équipe de L’Atelier Ass Ar appréhende chaque mission en plaçant l’humain au centre de ses préoccupations. Participants actifs en matière de recherche et développement, les architectes associés de L’Atelier Ass Ar sont également impliqués dans le domaine académique (Ecole Nationale d’Architecture de Rabat & Ecole Supérieure d’Art et Métiers D’Architecture de Rabat).



Mes compétences :

Urbanisme