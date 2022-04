Aziza HIDA

Mon expérience en tant que Commercial et Chargée de recrutement à l’Institut Parisien de Formation pendant plus de 3 ans, m'a permis de développer de nouvelles compétences telles que le recrutement en masse , l’aisance téléphonique grâce à la prospection qui m’a permis de crée de nouveaux partenariat entre mon établissement et les entreprises.



Aujourd’hui plus de 90% de nos étudiants sont placés en entreprise par nos soins.



Je suis sérieuse, de nature enjouée, avec une forte appétence pour le challenge je suis très impliquée dans les projets que l'on me confie et j'apprécie tisser des relations cordiales avec mes collègues, soucieuse des détails, je veille toujours au respect des délais et à la vérification des informations.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Audit

Requirements Analysis

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word