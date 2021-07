Babacar FALL (FALL)

Titulaire d’un Master 2 en affaires et commerce international à l’université de Rouen, lors de mes précédentes expériences, j’ai pu développer des compétences telles que l’analyse et la mise en œuvre des stratégies de prospection commerciale en collaboration avec mon responsable tout en gérant les comptes clients sur des missions opérationnelles. Plus concrètement, j’effectuais les analyses et le suivi des statistiques commerciales, assurait la proposition de solutions optimales adaptées aux clients, gérait le développement de la relation clientèle et participait à la gestion de la base de données des clients. Je coordonnais la gestion des dossiers administratifs, la réception des appels téléphoniques et le traitement des réclamations clientèles.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Cashiering

Customer Relationship Management

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Recherche V

SAP

TCD