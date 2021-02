Bacem AOUADI

Ingénieur en Informatique, avec presque 9 ans d'expérience professionnelle au bout desquelles j'ai pu acquérir une expertise technique (C, C++, Java, HR Access...) et fonctionnelle (Aéronautique, Défense, SIRH...), me familiariser avec les process qualités (CMMI niveau 5) et développer une forte compétence en termes de Gestion de projet aussi bien classique (PMI) qu'agile (Scrum)(Initaition et Planification, Gestion des "requirements", Conduite de projets, Monitoring, Interface avec le client, Gestion des risques, Reporting associé, gestion du changement...) sans oublier l'axe People management (Team lead, leadership, coaching, gestion des conflits, motivation, plan de carrière, plannig des formation, suivi budgétaire, fixation suivi et évaluation des objectifs annuels...)



