Bakary FOFANA

Informaticien et Homme d'affaire, Passionné, cherchant toujours à évoluer, J'ai commencé par la vente de véhicule en tant qu'apporteur d'affaire auprès de vendeurs déjà installés, depuis 1996, puis après avoir acquis une certaine expérience, je me suis engagé dans la mise en œuvre d'une entreprise qui a pris forme sous l'appellation d'Opportunités Horizons en 2008. Dans un Souci d'évolution et d'ouverture, Oppotunités Horizons continue son aventure sous le Nom nouveau de Innov depuis 2012. Après ma formation en Informatique de 2000 à 2002, J'ai intervenu auprès de structure en tant que responsable ou employé dans divers domaines. Intervenant beaucoup aussi dans le monde de L'informatique, J'ai mis en œuvre aussi une structure spécialisé en Informatique sous l'appellation de Ko'rav Tech.

Mes compétences :

Formateur

Informaticien