Baouche IQBAL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

- Sirius-Net depuis 09-2017 . jusqu' a aujourd’hui .

- FecomIT 28/02/2017 — 09-2017 (Développeur web full stack):

- Université de khemis miliana : 2010- 2016

COMPÉTENCES:

o Analyse et conception des systèmes d’informations.

o Technologie de développement : .Net Framework

o C#, LINQ, Wpf, Windows forms.

o ASP.net Mvc, web API, SIGNALR.

o Entity-framework, ADO.NET, MS SQL Serveur , NoSQL (mongoDB).

o CQRS / Event sourcing , NServicebus /Azure , MassTransit/RabbitMq-Azure , Approche SOA.

o HTML5, JQUERY (Composants telerik), AngularJs.

o Configuration et Administration Réseau (Cisco CCNA).

o Administration système (Linux Ubuntu et Debian).



