Baptiste DODEMAND

" Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. " Michel de Montaigne.



Des racines agricoles m'ont très tôt fait aimer l'authenticité de la terre, c'est donc tout naturellement que je me suis orienté vers le secteur du paysage.



Des formations techniques telles que le BTS AP et des formations plus générales telles que le diplôme d'ingénieur ITIAPE, m'ont permis de mieux appréhender l'univers de l'aménagement et de l'entretien de jardins et d'espaces paysagers.

Des stages dans diverses entreprises Normandes et étrangères m'ont fait connaitre différentes visions de l'entreprise de paysage du point de vue des techniques, de l'organisation et de la gestion.

Ces différentes expériences, orientées vers le segment des particuliers et des entreprises, m'ont permis de développer un attrait et un savoir-faire-vert (technique et commercial) pour ces 2 types de clientèles.



Au fur et à mesure des années ma passion a grandi et s'est focalisée sur la réalisation et l'entretien de jardins éco-conscients à majorité constitués d'éléments naturels et durables (pierres et végétaux).



Paysagiste par passion et par goût de l'exceptionnel et de l'esthétique dans la Nature !