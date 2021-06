Barbara CAGNIARD

Responsable de projet scientifique avec 2 ans d'expérience de gestion d'un projet européen FP7 dans le domaine des maladies rares et plus de 10 d'expérience de gestion de projets de recherche dans le domaine des Neurosciences.



Expérience internationale: 4 ans aux USA et 6 ans au Japon.



Rigoureuse, adaptable et aimant le travail en équipe, je cherche un poste de responsable de projet dans le domaine de la Biologie, en Europe, aux USA ou au Canada.





Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Organisation d'évènements

Veille technologique

Edition & Ecriture

Analyse de données

Résolution de problèmes

Éthique

Esprit analytique

Intégrité professionnelle

Neurosciences

Communication scientifique

Gestion de projet

Encadrement

Recherche

Biologie moléculaire