Barbara-Kate MATHURIN

À ce jour, je possède un BAC Technologique en comptabilité et finances des entreprises, d’un niveau BTS assistant de gestion PME-PMI, ainsi qu’une expérience de 4 années en tant que secrétaire dans le secteur privé et public.

Mon expérience professionnelle et personnelle mon permis d’acquérir des compétences et un sens de réflexion sur les différentes tâches que demande ce métier et son adaptation dans différents secteur d’activités.



Rigoureuse, autonome, polyvalente, discrète, investie, professionnelle et dynamique, je souhaite participer au développement d'une administration.



Mes compétences :

E-commerce

Communication

Packaging

Gestion événementielle

Informatique

Gestion administrative

Logistique

Comptabilité générale

Secrétariat

Microsoft Excel

Massage

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office