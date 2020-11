Barbara LEGUERN

De formation communication et tourisme, j'ai débuté en office de tourisme service groupes pour ensuite évoluer dans le domaine du transport de voyageurs. Précédemment responsable de site, je manageais quotidiennement environ 50 conducteurs scolaires et m'occupais de 53 circuits scolaires en relation avec les syndicats de transport et communautés de communes de Loire Atlantique. Actuellement, je suis responsable de planning pour 170 conducteurs, temps complet et temps partiel



Mes compétences :

Management de proximité

Transport de voyageurs

Planification

Gescar Perinfo