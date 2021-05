Barbara VIDALENS

Comme vous le découvrirez en lisant mon curriculum vitae, mes différents emplois m’ont permis de développer une expérience commerciale.

Après avoir fait mes preuves dans differents secteurs, mon parcours professionnel m’a permis de découvrir un large éventail de clientèle.

Ces expériences m’ont permis de mettre à profit la valeur du service clients, la disponibilité et la réactivité nécessaire dans un contexte commercial concurrentiel.

Je pense que la réussite prend ses racines dans le plaisir que procure le contact humain et le pouvoir de persuader ses clients que son produit est le meilleur, et celui qu’il leur faut.

Mes qualités d’écoute et de compréhension permettront d’assumer toutes les tâches qui me seront confiées en mettant à votre service mon sens du relationnel, mon dynamisme, ma motivation, ma ténacité ainsi que mon goût pour les responsabilités tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition.

Bonne lecture







ADMINISTRATIVES :

Accueil téléphonique et physique

Organisation de rendez-vous, de déplacements réunions…

Saisie de documents : courriers, compte rendu, note frais…

Gestion et suivi des dossiers, plannings.

Outils informatiques : pack office 97 et 2007



COMMERCIALES :

Création de devis

Technique commerciales, fidéliser la clientèle, étude marketing.

Suivi prospection, relance, suivi des commandes.

Gestion des litiges, vente de produits et de prestations.

Enregistrement des devis, commandes, bons de livraisons.

Etat des stocks, réassort.



COMPTABLES :

Enregistrement et saisie d’écritures.

Etablissement de factures.

Remise de chèques.

Rapprochement bancaire.

Enregistrement et suivi des règlements.



Mes compétences :

Persévérance