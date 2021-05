Bastien MAHÉ

Me concernant :



Persévérant, sérieux et appliqué dans mon travail, jai intégré le Master GRH et transformations numériques au sein du CNAM du Mans.



Je suis Chargé de recrutement en alternance au sein de OnePoint.



Concernant mon entreprise :



Depuis presque 20 ans, onepoint na cessé de croitre pour devenir un acteur majeur de la transformation numérique en France et dans le Monde.



Grâce à ses 2500 collaborateurs portés par lauthenticité, le courage et louverture, lentreprise a développé un écosystème et un modèle entrepreneurial innovants qui permettent de révéler les talents et libérer la créativité.



Entreprise pilote, onepoint invente de nouveaux modèles, les expérimente et les déploie pour ses clients avec un succès non négligeable.



La Communauté Atlantique de Nantes dispose un pôle de 25 Leaders Techniques qui travaillent à la montée en compétences de chacun.



Dotés de locaux flambants neufs de 3000m² en plein centre-ville, les salariés onepoint bénéficient dun outil de travail exceptionnel permettant de simpliquer activement dans des projets innovants er de développer leur créativité via de nombreux espaces dédiés.



Vous avez envie de rejoindre les équipes onepoint pour intervenir sur des projets en mode collaboratif ? N'hésitez pas à me contacter pour me rencontrer et échanger sur votre projet professionnel !