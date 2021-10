Baya SOUKI

JE SUIS UNE DAME TRES EPERIMENTEE DANS LE DOMAINE D'ASSISTANTE - SECRETAIRE DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION isssue de l'école de commerce et de correspondance (chambre de commerce) (à la rechecher d'un nouveau poste de travail "disponibilité immédiate" :

- 10 ANS A SONELGAZ (SOCIETE NATIONALE DE LELECTRICITE ET DU GAZ)

- 08 ANS A APRUE (AGENCE POUR LA PROMOTION ET LA RATIONALISAITON DE LUTILISATION DE L ENERGIE)

-13 ANS A ORGANISATION DE L UNION AFRICAINE (INSTITUTION DIPLOMATIQUE).



Mes compétences :

Franchising

Retail Travel

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word