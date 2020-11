Mon profil, mes valeurs



Graphiste indépendant, j'offre un service rapide et personnalisé depuis près de 10 ans en réalisant de nombreux projets créatifs sur différents supports de communication (PRINT et WEB).



Cette passion me permet d'approfondir mes connaissances et d'élargir sans cesse mon rayon d'actions (graphiques).

La maîtrise de la chaîne graphique, des logiciels et des outils spécifiques à internet, bien cibler les objectifs, les réaliser dans le respect des budgets et des délais, sont les valeurs incontournables que j'ai acquis au fil de mes expériences.



Ma passion et mes connaissances, je les transmets également lors de sessions de formation.



Mes compétences :

Réalisation de sites web et boutiques en ligne.

Community management - réalisation, gestion et ani

Création de logos et de chartes graphiques

Création et impression de tout doc.

Formation aux logiciels métier (grahisme, photosho

Référencement naturel

indesign

PLV

infographie

acrobat

photoshop

illustrator

formation

emailing

Facebook