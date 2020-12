Béatrice CAFLESHI

35 ans, mère de deux enfants, j'ai une grande passion pour la musique. Mon parcours musical a commencé dans l'enfance quand j'ai fait mes premières note sur un piano dans une institution à l'âge de 7 ans.Vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé des cours de piano "du classique". Vers l'âge de 14 ans, j'ai changé de domaine et j'ai fait des cours de technique des accords, ce qui m'a donné des bonnes bases pour commencer à improviser des mélodies. Plus tard vers-16-17 ans, j'ai accompagné dans plusieurs groupe musicaux. Ensuite, un break musical jusqu'à l'âge de 26 ans où j'ai recommencé à jouer du piano plus régulièrement et j'ai débuté la composition musical et l'écriture, en ayant encore des difficultés à relier les deux pour qu'elles soient compatibles. Soit il m'arrivait d'avoir la mélodie mais pas les paroles qui vont avec ou j'avais des supers paroles dont je ne trouvais pas de mélodie. Vers 28 ans, j'ai fait quelques cours de chant et plus tard fait partie d'une super chorale durant 2 ans, une magnifique expérience humaine ! Un duo Sous-le-Vent chanté avec un ami restera un souvenir magique.



Aujourd'hui, j'ai pu concrétiser certaines de mes compositions en les enregistrant sur CD (enregistrement d'amateur), et un stage sur la composition que j'ai pu faire m'a aider à mieux synchroniser paroles et mélodies.



J'ai le projet de faire un CD de qualité de mes compositions et de trouver la personne qui pourra leur apporter un petit plus en effectuant un arrangement, et si possibilités d'en faire des partitions, car je joue d'oreilles, j'ai tout dans la tête et maintenant sur cd mais sans partitions des notes, justes les paroles écrites.