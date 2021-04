Spécialiste des univers mode (SMCP, Maje, The Kooples), luxe (LVMH) et beauté (L'Oréal, Sephora).

J'ai démarré ma carrière en tant que consultante avant de mettre mon expérience au service d'enseignes retail, il y a 8 ans.

Membre du comité de direction Maje depuis 3 ans, j'ai une vision globale et un rôle transversal, et allie au quotidien performances business, expérience client et image de marque.