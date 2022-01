Beatrice GOUTORBE

Une expérience significative de Cadre Manager en Centres de Profit, dans le secteur des Services aux Entreprises orienté Grands Comptes (Industries dont Aéronautique et tertiaire), m'a permis d'acquérir de réelles compétences en gestion, suivi et relations clients, développement commercial dans un contexte permanent d'optimisation de la qualité de service et d'atteinte des objectifs économiques. J'ai fait le choix aujourd'hui de mettre à profit cette expérience au service d'une PME dynamique et familiale fortement orientée satisfaction clients.



Mes compétences :

Management

Gestion administrative

Evènementiel et logistique

Développement commercial

Gestion de la relation client